جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة بختام تعاملات منتصف الأسبوع

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن تراجع المؤشرات اليوم جاء علي أثر جنى أرباج طبيعى و صحى على الأسهم التى استفادت من الأنباء الإيجابية من تخفيض اسعار الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستخدام، و كذلك أسهم صفقة بايونيرز، علاوة على تخفيض سعر الفائدة ، لتتجه المؤسات المحلية و الأجنبية لفعيل نقاط المحافظة على الأرباح و الذى من شأنه غربلة البائع لضخ دماء جديدة فى تلك الاسهم تستهدف مستويات سعرية اعلى ، لينهى الرئيسى على تراجع بـ 0.58% عند 14348 نقطة .

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن تراجع المؤشرات اليوم جاء علي أثر جنى أرباج طبيعى و صحى على الأسهم التى استفادت من الأنباء الإيجابية من تخفيض اسعار الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستخدام، و كذلك أسهم صفقة بايونيرز، علاوة على تخفيض سعر الفائدة ، لتتجه المؤسات المحلية و الأجنبية لفعيل نقاط المحافظة على الأرباح و الذى من شأنه غربلة البائع لضخ دماء جديدة فى تلك الاسهم تستهدف مستويات سعرية اعلى ، لينهى الرئيسى على تراجع بـ 0.58% عند 14348 نقطة .

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع ، حيث هبطت جميع المؤشرات مضغوطة بمبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه.

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل" فجر " أن المؤشر السبعينى الذى أنهى عند 526.09 نقطة متراجعا بـ 0.8% و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة نسبيا و هو الامر الإيجابى مع تراجع المؤشرات لتسجل 657 مليون جنيه بمخطط سيولة 43.34% للشراء .

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل" فجر " أن المؤشر السبعينى الذى أنهى عند 526.09 نقطة متراجعا بـ 0.8% و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة نسبيا و هو الامر الإيجابى مع تراجع المؤشرات لتسجل 657 مليون جنيه بمخطط سيولة 43.34% للشراء .

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 656.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.3 ألف عملية لعدد 178 شركة.

الأجانب يستحوذون علي 13.14% من إجمالي التعاملات بالبورصة





وسجلت تعاملات المصريين 79.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.14%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 9.9.1 مليون جنيه، 90 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالى.