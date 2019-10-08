وجهة نظر .. "ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجالة"

نعود لنتحدث عما يعانيه الزناتي بعد مرور 3 جولات فقط بالدوري الممتاز فرغم الإعلان مبكرا وقبل انطلاق المسابقة عن انتظام الجدول بالكامل وأنه لا توجد سوى 5 مؤجلات فقط ومحددة من قبل إلا أن الجميع فوجئ بتعديلات ضربت البطولة .

نعود لنتحدث عما يعانيه الزناتي بعد مرور 3 جولات فقط بالدوري الممتاز فرغم الإعلان مبكرا وقبل انطلاق المسابقة عن انتظام الجدول بالكامل وأنه لا توجد سوى 5 مؤجلات فقط ومحددة من قبل إلا أن الجميع فوجئ بتعديلات ضربت البطولة .

البداية كانت في مباراة إف سي مصر وأسوان في الجولة الثانية بالبطولة لمدة 24 ساعة ليقام السبت بدلا من الجمعة وذلك بسبب الدواعي الأمنية .

البداية كانت في مباراة إف سي مصر وأسوان في الجولة الثانية بالبطولة لمدة 24 ساعة ليقام السبت بدلا من الجمعة وذلك بسبب الدواعي الأمنية .

بعدها تم نقل مباراة الزمالك وإف سي مصر لملعب السلام بدلا من بتروسبورت بسبب الدواعي الأمنية أيضا .

بعدها تم نقل مباراة الزمالك وإف سي مصر لملعب السلام بدلا من بتروسبورت بسبب الدواعي الأمنية أيضا .

واليوم خرج الاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل جديد لمباراتي الإسماعيلي وطنطا بالجولة الرابعة والإسماعيلي مع حرس الحدود في الجولة الخامسة وذلك بسبب مواعيد البطولة العربية ومباريات دور الستة عشر بها حيث يمثل مصر بالبطولة كلا من الإسماعيلي والاتحاد السكندري .





والمؤكد الذي يعرفه القاصي والداني أن هذه التعديلات لن تكون الأخيرة وأن الجميع ينتظر المزيد والمزيد مع مواعيد الاتحاد الإفريقي تارة ومع الأدوار المتقدمة بالبطولة العربية تارة أخرى ومع ضغط المباريات في الدور الثاني وغيرها .





الأزمة يا سادة هنا لا تكمن في الزناتي ولا في سابقه عامر حسين الأزمة أننا لا نواجه أنفسنا بالحقيقة .. والحقيقة هي أننا لابد وأن نعترف برؤيتنا لهذا الشئ المسمى كرة القدم هل نراه صناعة حقيقية ونشاط مهم أم أننا نراه مجرد وسيلة تسلية وترفيه ؟





الإجابة على السؤال ستحسم كل هذه الأزمات التي نعانيها وسنظل نعاني منها ستجيب على سؤال تقنية البث ونقل المباريات ستجيب على قرار استخدام تقنية الفار ستجيب على فكرة المسابقات المحلية وعلى بطولات الناشئين ستجيب على فكرة الاستثمار الرياضي في مصر وغيرها وغيرها وغيرها .





خلاصة القول فإن مواجهة أنفسنا بحقيقة ما نعانيه هي أول خطوات العلاج ووقتها سيوفق الزناتي أو غيره في مكانه ومنصبه وستكون الكرة المصرية بالمكانة التي تستحقها .... ألا هل بلغت اللهم فاشهد .