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تحرك برلماني حول ظاهرة تسرب تلاميذ المدارس للذهاب إلى المقاهي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:32 م
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تحرك برلماني حول ظاهرة تسرب تلاميذ المدارس للذهاب إلى المقاهي
النائبة فايقة فهيم
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إسلام شعراوي
 
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تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ظاهرة التسرب من المدارس للذهاب إلى المقاهي.

وطالبت فايقة، بتطبيق القانون بشأن منع من هم اقل من 21 سنة من شرب الشيشة على المقاهي، كما طالبت بإحكام القبضة من جانب مديرون المدارس، وأن من يتغيب يجب إبلاغ ولي أمره، كما من يثبت جلوسه على أحد المقاهي يعاقب أمام كل المدرسة كنوع من العقاب الرادع.

كما أوضحت النائبة فايقة فهيم، أن الهروب من المدارس للذهاب إلى المقاهي يتسبب في تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ الهاربين نظرا لتغيبهم المستمر عن الدروس، كما أن حياة ومستقبل الطلاب في خطر بسبب هذه المقاهي، حيث تعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لتكون عاملًا إضافيًا لظاهرة التسرب التعليمي.

وطالبت النائبة البرلمانية بتطبيق القانون بشأن المترددين على المقاهي من شأنه أن يجبر الطلاب على الذهاب إلى المدرسة وتلقي دروسهم.
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