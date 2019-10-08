مفارقة: انطلاقة طنطا "بالكربون" من آخر موسم، ودجلة قاسم مشترك، فهل تكون النهاية أفضل؟
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:31 م
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سارة سالم
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي بالجولة الخامسة يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر.
وكان فريق طنطا قد قطع مشواره في الدوري بعد عودته من المشاركة في موسم وحيد بالممتاز ب، وفاز علي وادي دجلة في افتتاح دوري الأضواء هذا الموسم بهدف نظيف ليكتسب ثقة كبيرة، ثم تلقي هزيمة من بيراميدز، وبالجولة الثالثة تعادل مع حرس الحدود.
ويحتل طنطا المركز التاسع برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد، وهزيمة، وتعادل.
وتعد هذه البداية إنطلاقة شبيه لأخر موسم لطنطا في الممتاز قبل هبوطه للقسم الثاني 2017-2018، حيث تعادل سلبيا مع النصر، وتلقي هزيمة من سموحة بهدفين نظيفين، وفاز علي وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف.
جمع الفريق الطنطاوي حينها 4 نقاط، سجل 3 أهداف وإستقبل 3 أهداف.
- الموسم الحالي
فاز علي وادي دجلة بهدف نظيف، وخسر من بيراميدز بهدفين لهدف، وتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق.
جمع 4 نقاط وسجل 3 أهداف، وإستقبل 3.
- الفوز الوحيد في الموسمين كان علي فريق وادي دجلة.
ويأمل أبناء السيد البدري هذا الموسم أن النهاية تختلف بتقديم موسم أفضل للإستمرار في الممتاز، فيما يريد أيمن المزين المدير الفني إثبات إستحقاقه لقيادة الفريق بالدوري الممتاز بعد تحقيقه الصعود، وتعد أول مشاركة له في دوري الأضواء
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