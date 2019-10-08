أحمد زرق: لم انزعج من مشاهدي المحذوفة في فيلم "الممر"

قال الفنان أحمد رزق، إن فيلم "الممر" قدم الواقع كما هو دون تزويق، والتحبيشة الدرامية للعمل كانت مختلفة، الرسالة الأعظم من فيلم الممر هو الإجماع في حب الوطن بمتخلف الطوائف والمشكلات.

صرح بذلك خلال لقائه في برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "on e"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، كما علق الفنان أحمد رزق علي أن هناك بعض المشاهد التي تم حذفها من دور الذي قدمه في فيلم "الممر"، والتي لم يكن يعلم بحذفها سوي في اليوم التالي للعرض الخاص للفيلم، وعند انتهاء العرض شعرت بالسعادة بشكل غير طبيعي، ولم أكن اشعر تماماً بالمشاهد التي تم حذفها، وفقط في اليوم التالي تذكرت بعض المشاهد والإفيهات الكوميدية التي صورتها ولم أجدها بالفيلم أثناء العرض الخاص.

وأضاف "رزق" أنني حين عاودت التفكير بأنني لم أشعر بنقص في جحم الشخصية التي أقدمها فهذا هو ميزان الذهب الذي يمتلكه مخرج كشريف عرفه في تقدير كل شخصية بالعمل من حيث ظهورها، فكان وارد أن تكون الشخصية غير مقبولة كوميديا وثقيلة عند ظهورها الشاشة والجمهور، إذا عرضت المشاهد المحذوفه.

وأشار "رزق" أن الكوميديا في الشخصية التي يقدمها لم تقلل من حجمها، فضلاً عن أن تقديم الكوميديا في مثل هذه الأفلام التاريخية ذات النمط الجاد يصبح أبسط بكثير من إضحاك الجمهور في فيلم كوميدي لأن البشر بطبيعتهم يرغبون في الضحك في أًكثر الأوقات التي يشعرون فيها بالنمطية أو الروتين، لكن خبرة مخرج كشريف عرفة استطاعت أن تزن الدور بشكل جيد وتقدمه وشريف عرفة مخرج بدرجة مايستروا، وأن الرسالة الرئيسة من فيلم الممر هي حب الوطن وخدمته.

جدير بالذكر أن فيلم "الممر" هو فيلم تاريخي قدم بطولة حقيقة لاحدي القادة البواسل في الجيش المصري،ودارت أحداثه بدء من الأوقات الأولي في حرب الاستنزاف، الفيلم من إنتاج هشام عبدالخالق، تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمود عبدالحافظ، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.

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أحمد رزق للصحفيين الغاضبين من دوره في "الممر": قدمت شخصية يجب الافتخار بها

رد الفنان أحمد رزق، على الانتقادات التي تعرض لها عن دوره كصحفي بفيلم "الممر" خاصة من قبل العاملين بالحقل الصحفي.

قدمه موضحًا أنه جسد شخصية صحفي يجب الاحتذاء به كمثال مشرف حيث أنه رغب في تحول مسار حياته المهني للأفضل وقام بالمشاركة في عمل طني مع الجيش وتصوير أجواء الحرب في عام (1973) وتصوير مشاهد تحقيق نصر 6 أكتوبر وهذه مهمة ليست بسيطة.

وأوضح أنه قدم نموذج لصحفي ذو شخصية إيجابية وشارك في صنع إحدى البطولات الوطنيه للجيش المصري، وقام بإنقاذ إحدي الجنود المصريين من العدو الإسرائيلي، ورغب في تغيير نفسه للأفضل، فهو مثال لصحفي يجب الافتخار به لا العكس، وشارك الصحفي في تقديم خدمة وطنية رفض الكثير من زملائه في الجريدة القيام بها في نطاق أحداث الفيلم.

وقدم الفنان أحمد رزق في فيلم الممر شخصية صحفي يدعي (إحسان) ويعمل كمستشار إعلامي لراقصتين ويقوم بتصوير الفقرات الاستعراضية التي يقدمونها بإحدي الملاهي الليلية ويقوم بنشر أخبارهم بالجريدة التي يعمل بها، و لاقي دوره المقدم في الفيلم بعض الإنتقادات من قبل القطاع الإعلامي والصحفيين حيث ظهر شخصية الصحفي بأنه إنسان غير جاد في حياته ويتصف بالفشل.