بنزيمة يحتفظ بتسجيل الهدف الافتتاحي

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة الهدافين بعد ظهر يوم السبت الماضي أمام غرناطة في فوز ريال مدريد 4-2.





واستطاع بنزيما إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو من فتح التسجيل مع الهجمة الأولى للمبارة أمام غرناطة.





حقق بنزيما من بين أهدافه الستة في دوري الدرجة الأولى الاسباني هذا الموسم ، خمسة أهداف لريال مدريد 1-0 ضد ريال بلد الوليد وليفانتي وغرناطة في الداخل ، وكذلك خارج أرضه مع سيلتا فيجو وإشبيلية.



