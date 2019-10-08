بنزيمة يحتفظ بتسجيل الهدف الافتتاحي
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:14 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة الهدافين بعد ظهر يوم السبت الماضي أمام غرناطة في فوز ريال مدريد 4-2.
واستطاع بنزيما إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو من فتح التسجيل مع الهجمة الأولى للمبارة أمام غرناطة.
حقق بنزيما من بين أهدافه الستة في دوري الدرجة الأولى الاسباني هذا الموسم ، خمسة أهداف لريال مدريد 1-0 ضد ريال بلد الوليد وليفانتي وغرناطة في الداخل ، وكذلك خارج أرضه مع سيلتا فيجو وإشبيلية.
وكان هدفه الآخر حتى الآن هو جعله ليفانتي 2-0 كان إضراب السبت هو الحادي والعشرين له في الدوري عام 2019 ، مثل ليونيل ميسي ولا يزال بنزيما في أفضل حالاته ، وريال مدريد يستفيد.
Advertisements