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بنزيمة يحتفظ بتسجيل الهدف الافتتاحي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:14 م
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بنزيمة يحتفظ بتسجيل الهدف الافتتاحي
بنزيما
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الفجر الرياضي
 
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عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة الهدافين بعد ظهر يوم السبت الماضي أمام غرناطة في فوز ريال مدريد 4-2.

واستطاع بنزيما إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو من فتح التسجيل مع الهجمة الأولى للمبارة أمام غرناطة.

حقق بنزيما من بين أهدافه الستة في دوري الدرجة الأولى الاسباني هذا الموسم ، خمسة أهداف لريال مدريد 1-0 ضد ريال بلد الوليد وليفانتي وغرناطة في الداخل ، وكذلك خارج أرضه مع سيلتا فيجو وإشبيلية.

وكان هدفه الآخر حتى الآن هو جعله ليفانتي 2-0 كان إضراب السبت هو الحادي والعشرين له في الدوري عام 2019 ، مثل ليونيل ميسي ولا يزال بنزيما في أفضل حالاته ، وريال مدريد يستفيد.
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