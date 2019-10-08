محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل



اطمئن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفيي التكامل بالشيخ فضل، كما وجه مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات الاجتماعية المقررة.





وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين تم نقلهم لمستشفيي التكامل بالشيخ فضل وحالتهم العامة مستقرة، وتم خروج 3من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم.



لقي اثنان مصرع 3، فيما وأصيب 33 آخرين جميعهم عمال، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهم للعمل بإحدى المزارع، بالطريق الصحراوي الشرقي قبالة كمين الشيخ فضل التابع لمركز بني مزار شمال المنيا.



كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عدد من العمال بالطريق الصحراوي الشرقي قبالة قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة وسقوط ضحايا.



بالانتقال وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية برئاسة العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني مزار تبين وقوع الحادث، مما أسفر عن مصرع إثنين، مجهولي الاسم والعنوان إحداهما بالغ من العمر 15 عاما، ذكر والآخر، 20 عاما، ذكر فيما أصيب 34 هم: يوسف ممدوح ابو الحسن 15سنه عامل، مقيم بقرية أشروبة التابعة إداريا لمركز بني مزار شمالي المنيا، مصاب بكدمات وجروح متفرقه بالجسد، حميدة سعد يونس، 30 عاما، مقيمة بقرية أشروبة، مصابة باشتباة كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وشقيقها زيناهم سعد يونس، 27 عاما، عاملة، كسر بالعمود الفقري، وشقيقهما أحمد سعد يونس، 19 عاما، عامل مصاب باشتباة خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة، أحمد شحاتة عباس، 30 عاما، عامل، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بكسر بالساق اليسري، صالح عبد صلاح عبد الحميد، 16 عاما، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بكسر بالكتف الايسر، محمد رجب علي الجدامي، 16 عاما، عامل، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، صفاء اشرف كمال، 15 عاما، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بكدمات بالظهر وسحجات وكدمات بالجسد، كريم حامد حماد 19 سنه، مقيم بقرية أشروبة، مصابة باشتباة كسر بالحوض وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.



كما شملت قائمة المصابين، إسلام سلطان بديع، مقيم بقرية أشروبة، 16 عاما، عامل، مصاب بكدمات بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، عبد السلام صلاح أدهم عبد الله 16 عاما، بدون عمل، مقيم بقرية أشروبة مصاب، بكدمات بالظهر وجروح متفرقه بالجسد، حازم مصطفي سعد، 19 عاما، عامل، مقيم بقرية أشروبة مصاب بكدمات بالظهر والضلوع، أمينة احمد رمضان 17 عاما، مقيمه ط بقرية أشروبة مصابه بكدمات شديدة بالظهر والكتف وجروح متفرقه بالجسد، حميدة إبراهيم محمد حماد، 46 عاما، مقيمه بقرية أشروبة مصابه بكدمات شديدة اشتباة كسر بالكتف الأيسر، مجهول الاسم والعنوان، ذكر، 45 عاما، غيبوبة تامه، مجهول الاسم والعنوان، انثي، 35 عاما، مصابة، غيبوبة تامة، مصطفي عاكف صلاح محمد، 13 عاما، مصاب بجرح بالرأس طولة 3 سم، وكسر بالذراع الأيمن، مديحة عبد الله مخلوف، 40 عاما، عامل، مصابة بجرح قطعي، 2 سم اعلي الحاجب، واشتباة خلع بالكتف الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أميرة محمود الجندي، 17 عاما، مصابة باشتباة كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد وخلع بالكتف الأيسر، محمد شحاتة مقدام، 28 6اما، مقيم بقرية أشروبة، مصابة باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، رضا فاروق صالح، 26 عاما، سائق، مصاب باشتباة كسر بالساق اليسري، حنان سيد محمد، 36 عاما، أشروبة بني مزار، مصابة باشتباة كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.



كما أصيب "علي جودة عيسى"، 20 عاما، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بكدمات شديدة بالجسم، أحمد نادي احمد، 23 عاما، عامل، اشتباة كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة، أحمد خالد، 17 عاما، طالب، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، ولاء رضا، 17 عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، كريم ممدوح إبراهيم 17 عاما، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بكدمات وجروح متفرقه بالجسد، مها عبد الله، 27 عاما، مصابة باشتباة كسر بالفخذ الأيمن، مني عباس محمد عوض، 40 عاما، مقيمة بقرية أشروبة، مصابة باشتباة كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد رمضان عيد، 17 عاما، بدون عمل، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ذكري اشرف شحاتة، 20 عاما، عامل، مصاب باشتباة كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد وكسر بالذراع الأيمن، عبد الله رضا عبد الله، 18 عاما، مصاب بجروح بالوجة، محمد جمعة محمود، 9 عاما، مقيم بقرية أشروبة، مصاب بكدمات وجروح متفرقه، ذكية محمد ابراهيم، 60 عاما، مقيمة بقرية أشروبة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.



تم نقل جثث المتوفيين إلى مشرحة مستشفي مغاغة العام، والمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وحرر محضر بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق البويطي-الواحات بمركز بني مزار، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين.