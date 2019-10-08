رئيس وزراء اليونان: مصر دولة محورية لحفظ الاستقرار بالمنطقة.. وحليف وثيق في الحرب على الإرهاب

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قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إن القمة الثلاثية التي تعقد اليوم بين دليل على قوة الروابط بين الدول الثلاث، موضحًا أن مصر ليس مجرد بلد صديق ولكنها دولة كبيرة ذات أهمية محورية لحفظ الاستقرار في المنطقة، وحليف وثيق في الحرب على الإرهاب.



وأكد "ميتسوتاكيس"، خلال كلمته على هامش القمة المصرية القبرصية اليونانية، والمذاعة على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، على أن اليونان تربطها علاقات عميقة وتاريخية مع مصر وتسعى لمزيد من التعاون، مشددًا على أن مصر تعد شريكًا قويًا لليونان في مجال الطاقة، ومصر لها دور فعال في منظمة التعاون الإسلامي والقارة الأفريقية، منوهًا إلى أن مصر تستضيف ملايين المهاجرين دون أن تطلب مقابل مادي لهذا الدور.



وأشار رئيس وزراء اليونان، إلى أن القمة تحدثت عن برنامج العودة للجذور والسياحة ومكافحة تلوث البحار، معربًا عن إدانته بشكل قاطع التصرفات غير الشرعية لتركيا في المياه الإقليمية القبرصية، موضحًا أن الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان يمثلون مثلث للسلام والأمن والتنمية في البحر المتوسط، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث لخدمة مصالح الجميع.



هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحادثات تناولت التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج عنها استقطاب دولي وإقليمي بسبب الممارسات أحادية الجانب التي من شانها تهديد استقرار المنطقة والاضرار بمصالح دول الإقليم، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقلال يمثل أولوية استراتيجية تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، وبدونها لا يمكن جني ثمار آلية التعاون بين الدول الثلاث، مجددًا دعمه للجهود التي تقوم بها الحكومة القبرصية للوصول لحل شامل للأزمة القبرصية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

