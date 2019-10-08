رئيس الوزراء من البرلمان: نوعد الشعب بتحسين منظومة الأجور والمعاشات

وحدد رئيس مجلس النواب، خمس قواعد سيتم وفقا لها إدارة الجلسة العامة، على النحو التالي:





- لا يجوز لأحد التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة





- كل نائب له الحق في التعليق عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس.





- لا يجوز للمتحدث الخروج على القواعد المنصوص عليها في اللائحة التي استقرت عليها السوابق البرلمانية





- يوجه كل نائب حديثه طبقا للائحة للمنصة وليس لأحد أعضاء الحكومة.





- سيتم الاستماع إلى حديث رئيس الوزراء ثم يتحدث ممثلي الهيئات البرلمانية ثم نستمع لبعض الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية المختلفة وسيكون مخصص دقيقتين لكل متحدث من النواب.

وتابع: "أهم شيء لمصر الاستمرار بنفس معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والاستثمار في الصحة والتعليم وكل الخدمات".