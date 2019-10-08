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رئيس الوزراء من البرلمان: نوعد الشعب بتحسين منظومة الأجور والمعاشات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:19 م
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رئيس الوزراء من البرلمان: نوعد الشعب بتحسين منظومة الأجور والمعاشات
رئيس الوزراء
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إسلام شعراوي
 
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قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري.

وأضاف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الخطة الاستثمارية للدولة ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضي للعام الحالي، فقد بلغت العام الماضي 100 مليار جنيه وقفزت إلى 140 مليار جنيه هذا العام، ونحتاج 10 أضعاف هذا الرقم لتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصري، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعلم تمامًا أنها تحتاج لاتخاذ خطوات ضخمة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات مُؤكدًا أنها تعمل على ذلك.

وتابع: "أهم شيء لمصر الاستمرار بنفس معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والاستثمار في الصحة والتعليم وكل الخدمات".

وحدد رئيس مجلس النواب، خمس قواعد سيتم وفقا لها إدارة الجلسة العامة، على النحو التالي:

- لا يجوز لأحد التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة

- كل نائب له الحق في التعليق عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس.

- لا يجوز للمتحدث الخروج على القواعد المنصوص عليها في اللائحة التي استقرت عليها السوابق البرلمانية

- يوجه كل نائب حديثه طبقا للائحة للمنصة وليس لأحد أعضاء الحكومة.

- سيتم الاستماع إلى حديث رئيس الوزراء ثم يتحدث ممثلي الهيئات البرلمانية ثم نستمع لبعض الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية المختلفة وسيكون مخصص دقيقتين لكل متحدث من النواب.
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