السودان: استلمنا 1500 مليون دولار من المساعدات السعودية- الإماراتية

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أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، أن الخرطوم تسلمت مليارًا ونصف المليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية، وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في تصريحات صحفية، إن الخرطوم استلمت جزءًا من أموال المساعدات التي تعهدت بها المملكة والإمارات، موضحًا أن الجزء الآخر من المساعدات سيتم تسلمه في نهاية 2020، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».



وقال وزير المالية السوداني: «تسلمنا مليارًا ونصف مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية»،



وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، خلال زيارتهما على رأس وفد كبير إلى الرياض.



وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس الإثنين، خلال لقائه أصحاب الأعمال السعوديين بمقر الغرف التجارية بالرياض، إن بلاده تعمل بشكل جاد لحل كل المعوقات التي تواجههم في السودان، مضيفًا أن «السودان بلد غني بالموارد، ونتطلع للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده بالمملكة».



وأكد حمدوك أن نجاح استثمارات المستثمرين السعوديين ببلاده سيكون عاملًا لزيادة ثقة نظرائهم الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، معلنًا أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي-سوداني؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين.



ويعد مجلس السيادة السوداني أو المجلس السيادي السوداني هو الجهة المنوط بها الإشراف على مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا.



والمجلس جاء عقب اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، واتفق الجانبان على أن يتكون المجلس من 11 شخصًا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى التغيير بالإضافة إلى مدني يتفق الجانبان على اختياره.



والمجلس هو برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي أدّى القسم الدستوري أمام مجلس القضاء السوداني يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، في حين أدّى تسعة من أعضاء المجلس القسم ظهر نفس اليوم أمام البرهان، بينما سيؤدي آخر القسم ما إن يعود إلى السودان.



