مفاجأة سارة.. الحكومة تعلن زيادة 100 ألف أسرة جديدة بمعاش تكافل وكرامة

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قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة في مشروع واحد.



وأضاف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كان هدفها أن نصل للأسر المستحقة، متابعا: "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا"، مُشيرًا إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيها في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 ألف أسرة جديدة.



وحدد رئيس مجلس النواب، خمس قواعد سيتم وفقا لها إدارة الجلسة العامة، على النحو التالي:



- لا يجوز لأحد التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة



- كل نائب له الحق في التعليق عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس.



- لا يجوز للمتحدث الخروج على القواعد المنصوص عليها في اللائحة التي استقرت عليها السوابق البرلمانية



- يوجه كل نائب حديثه طبقا للائحة للمنصة وليس لأحد أعضاء الحكومة.



- سيتم الاستماع إلى حديث رئيس الوزراء ثم يتحدث ممثلي الهيئات البرلمانية ثم نستمع لبعض الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية المختلفة وسيكون مخصص دقيقتين لكل متحدث من النواب.

