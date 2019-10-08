عاجل.. إعتزال محمد إيهاب بطل رفع الأثقال

قام البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب بإعلان اعتزاله بعد أزمات المنشطات وقرار الايقاف للاتحاد، وتسببت فى إيقاف مصر عن المشاركات الدولية.

وعلق إيهاب: "لم يعد هناك رفع أثقال فى مصر ما الذى يستدعى أن أستكمل مشوارى".





كان الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق أعلن عن ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرا بالمغرب.





وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى كثيرة لوزارة الرياضة ضد محمد موسى الديب المدرب الحالى للمنتخب الوطني لرفع الأثقال بسبب إيقافه مسبقا بسبب المنشطات.





وأضاف علي أنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة .



