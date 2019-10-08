الولايات المتحدة توقع اتفاقية تجارية جديدة مع اليابان

وقعت الولايات المتحدة رسميا اتفاقية تجارية جديدة مع اليابان، بعد تجدد شكوى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من العجز التجاري المزمن لبلاده مع اليابان.





وقع الاتفاق السفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوكي سوجياما والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر في البيت الأبيض.





يأتي هذا الاتفاق التجاري الجديد في ظل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.





ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في الشهر الماضي إتاحة المجال بشكل أكبر أمام المنتجين الزراعيين الأمريكيين لدخول الأسواق اليابانية.









وقال ترمب أمس إن الاتفاق "سيغير قواعد اللعبة" بالنسبة للمزارعين الأمريكيين.









كان ترمب قد قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم حاليا 11 دولة ودخلت حيز التطبيق في ديسمبر 2018، ويأمل الآن في دخول الاتفاق الجديد مع اليابان حيز التنفيذ في يناير المقبل.









وبحسب الممثل التجاري الأمريكي فإن اليابان ستخفض الرسوم على كمية من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية قيمتها 7.2 مليار دولار سنويا بما في ذلك لحوم البقر والقمح، في حين ستلغي الرسوم على كمية أخرى من المنتجات.





ويأتي الاتفاق في الوقت الذي يسعى فيه ترمب لإبرام اتفاقيات تجارية أشمل مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك.





ورغم ابرام الاتفاق، مازالت هناك مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على السيارات اليابانية.

وقام ترمب بزيارتين لليابان هذا العام، حيث يعمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على توثيق العلاقات مع الرئيس الأمريكي.