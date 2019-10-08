ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 0.8%

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:09 م
Advertisements
نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 0.8%
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 قالت وزارة المالية البحرينية في بيان اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفقا لبيانات أولية.

جاء ذلك مدفوعا بالقطاع غير النفطي الذي نما 1.2 بالمئة عنه قبل سنة، حسبما ذكرته الوزارة.
وتفيد الأرقام الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بلغ 3.2 مليار دينار (8.49 مليار دولار) في الربع الثاني.
 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: النلتج المحلى الاجمالى الناتح المحلى الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار اقتصاد مصر اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status