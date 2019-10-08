"Dhoom 4".. الفيلم القادم لشاه روخ خان



ونقل موقع "إنديا توداي"، هذه التصريحات، التي ترتب عليها تردد شائعات قوية حول هوية الفيلم القادم لـ شارو، والتي تتجه لأن يكون Dhoom 4.



وبناء على تصريحات نجم فيلم "كوتش كوتش هوتا هي" التي سبق للموقع الهندي نشرها، فإنه سيعلن عن تفاصيل فيلمه الجديد في فترة تتراوح بين شهر أو شهرين من الآن.



وفي الأسابيع الماضية، ترددت أنباء قوية داخل الوسط الفني بهوليوود حول قرب تعاون "شارو" مع المخرج راجكومار هيراني للمرة الأولى في مسيرته الفنية، في فيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق به حتى الآن.

وعرف المخرج راجكومار بإخراجه للفيلم الناجح 3 Idiots ويعتبر واحدا من كبار مخرجي بوليوود الموهوبين.



وخلال شهر أغسطس الماضي، وتحديدا في يوم الثامن من أغسطس شهد موقع التغريدات تويتر بالهند، مظاهرة حب لملك بوليوود شاه روخ خان، احتفالا بمرور 22 عام على طرح فيلمه الكلاسيكي "بارديس" بصالات العرض.



وقال موقع إنديا توداي، أن عشاق "شاه روخ خان" عبروا من خلال التغريدات عن امتنانهم لهذا العمل الخالد في تاريخ السينما الهندية.



وكان آخر فيلم سينمائي يطرح للنجم شاه روخ خان في السينما، هو فيلم zero مع النجمة الشابة أنوشكا شارما، والذي ظهر به شاه روخ خان بدور قزم يقع في حب فتاة مستخدمة لكرسي متحرك.





أعلن النجم شاه روخ خان، في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري، عن كشفه قريبا لتفاصيل عمله السينمائي القادم، ليرضي محبيه المترقبين عودته بشغف.