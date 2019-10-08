في شهر التوعية من السرطان.. فنانات لم يسلمّن من شبح المرض القاتل

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وهي حملة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بثاني أكثر سرطان شيوعاً بين النساء، وبمناسبة حلول الشهر العالمي للتوعية للحد من انتشار مرض سرطان الثدي، رصدنا لك فنانات أصيبن بهذا المرض اللعين.





إليسا.. المحاربة القاتلة له

أصيبت الفنانه اللبنانية إليسا، بهذا المرض الخطير وتكتمت وقتها ولم تعلن عن مرضها.





وبعدما تعافت تمامًا منه، أعلنت إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني"، ما تسبب في حالة من الحزن الشديد والقلق بين صفوف جمهورها وزملائها بالوسط الفني.









بسمة وهبة تكتشف مرضها بالصدفة

اكتشفت بسمة وهبة إصابتها بالمرض خلال سفرها لدبى للتوقيع على عقد تقديم أحدي برامجها، وهذا ماكشفته خلال إحدى حلقات برنامج "أنا والعسل" مع نيشان.









شادية



الفنانه الكبيرة شادية، أصيبت بمرض سرطان الثدي قبل إعلان اعتزالها الفن، وفشلت محاولات إجراء عملية جراحية لها، مما دفع الأطباء للقيام باستئصال ثديها.



وكانت شادية قررت وقف مسيرة الفن لتبدأ العلاج بعد إصابتها بالمرض، أثناء تقديم دورها الشهير في مسرحية "ريا وسكينة"، وسافرت وخضعت لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عادت وقدمت فيلم "لا تسألني من أنا" في العام نفسه، ليكون دور "عائشة" آخر أدوارها أمام الكاميرا.









زهرة الخرجي واجهت السرطان

الممثلة الكويتية زهرة الخرجي، أصيبت هي الأخري بالمرض نفسه وبعد قضاء عامين في مستشفيات لندن هزمته وتماثلت للشفاء عام 2007.









ريم البنا.. فلسطينية بدرجة محاربة

المطربة الفلسطينية الراحلة ريم البنا، أصيبت ايضا بسرطان الثدي ونجحت بدورها في هزيمة المرض بعد إصابتها به لسنوات، ووصل الأمر أن احتل كل جسدها، وشفيت منه قبل وفاتها بعدة سنوات.









مديحة كامل

فوجئت الفنانة الراحلة مديحة كامل، بإصابتها بالمرض فى أوج شهرتها، وسافرت لتلقى العلاج بلندن ثم عادت وابتعدت تماما عن تناول الخمور والتدخين إلا أن المرض عاود الظهور مرة أخرى وعليه اعتزلت التمثيل عام 1995.



