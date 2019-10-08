نجم جديد ينضم لأبطال فيلم سلمان خان Dabangg 3



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فقد قال "سلمان" أن الفيلم سيشهد أكبر رقصات استعراضية في تاريخ أفلام بوليوود، كما ذكر أن هناك مشاهد يحضر نفسه جسديا لها كونه سيجسد بها شخصيته بالفيلم في سن العشرين.



وأفاد الموقع بأن سلمان سبق أن أصدر تعليمات صارمة بموقع تصوير الفيلم، تحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء التصوير خوفا من تسريب أي تفاصيل عن الفيلم.



وأعلن النجم سلمان خان على حسابه الخاص على موقع تويتر، عن أن نجم جديد قد أنضم لفريق عمل فيلم Dabangg 3، وهو النجم Kiccha Sudeep، ليجسد دور الشر في الفيلم.



كما نشرت النجمة سوناكشي سنها، منشور لها على حسابها الخاص على موقع تويتر لصورة النجم Kiccha Sudeep، على بوستر الفيلم المنتظر.



ويعود سلمان لفيلم Dabangg الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها.



ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم خلال شهر ديسمبر من عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بمواسم أعياد عام 2019.



ويعتبر فيلم Dabangg 3، أول فيلم سينمائي يشهد ظهور النجمة الشابة سوناكشي سينها على شاشات السينما في عام 2010.



بدأ النجم الكبير سلمان خان، تصوير الجزء الثالث من فيلمه الناجح "Dabangg"، وقد كشف عن بعض تفاصيل الفيلم خلال عدة لقاءات صحفية له عبر الأشهر الماضية.