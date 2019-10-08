كريستين دانست تشارك في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم El Camino



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من وصول كريستين للعرض الخاص للفيلم برفقة خطيبها الممثل "جيسي بليمونس"، الذي سبق له الظهور في الموسم الأخير من مسلسل Breaking Bad، غير أنه ليس مشارك في النسخة السينمائية منه.



واحتضنت قاعة عرض Regency Village Theater بمقاطعة ويست وود بمدينة كاليفورنيا، العرض الخاص للفيلم بحضور إعلامي وجماهيري كبير.



يأتي ذلك بعد أن احتفلت النجمة الكبيرة كريستين دانست بوضع نجمتها الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود تقديرا لما قدمته من أعمال سينمائية مميزة خلال مسيرتها الفنية الحافلة.



وحضرت كريستين للاحتفالية التي قدمت بها نجمتها الخاصة كواحدة من كبار نجمات هوليوود، وكان برفقتها خطيبها "جيسي بليمونس"، وابنهما البالغ من العمر عاما واحدا.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن هذا التكريم منح لكريستين بعد فترة وجيزة من تحدثها عن المعاملة التي تتلقاها من الإعلام والمنتجين وصناع السينما في هوليوود، والتي ترى أنها كانت تقلل من قدرها كممثلة تعمل بهذا المجال منذ طفولتها حين ظهرت في فيلم interview with a vampire مع النجم براد بت والنجم توم كروز.



وكان حوار كريستين بهذا الشأن خلال حضورها كضيفة على برنامج In-Depth With Larry Flick on Sirius XM الإذاعي.



وحرصت كريستين على الظهور في احتفالية تكريمها بإطلالة أنيقة تحظى بالطابع الرسمي والجاذبية، وكانت من تصميمات ماركة الأزياء العالمية Chanel.



ولم تتمكن كريستين من تمالك مشاعرها خلال إلقاء خطيبها لكلمته خلال التكريم، وثناءه على موهبتها وما قدمته من أعمال سينمائية مميزة، وما كان بها إلا أن انهمرت في الدموع لحصولها على التقدير الذي كانت تستحق على حد وصف "ديلي ميل".



ويعتبر خطيب وزوج النجمة كريستين دنست المستقبلي، جيسي بيلمونس، ممثل كوميدي أمريكي، بدأ مسيرتها وهو طفل، وحقق نجاحا كبيرا في عدد من الأدوار المساعدة البارزة، مثل الدور الذي جسده في مسلسل Friday Night Lights الذي أنتجته شبمه NBC الأمريكية، وجسد به "بيلمونس" شخصية باسم "لاندري كلارك".



وقدمت كريستين دانست للسينما خلال مسيرتها الفنية أكثر من 50 فيلما، بداية من ظهورها في فيلم interview with a vampire في عام 1994.



وكان من أبز الأفلام السينمائي التي شاركت بها، الفيلم الذي جسدت به شخصية ماري أنطوانيت وطرح في عام 2006، ومشاركتها بأجزاء فيلم سبايدر مان الثلاث، التي طرح آخرها في عام 2007 مع النجم توبي ماجواير.

ومن الأفلام البارزة التي ظهرت بها كريستين في عمر الطفولة، مشاركتها لبطولة النسخة الأصلية من فيلم مغامرات الادغال الشهير "جومانجي" الذي طرح في عام 1995 مع النجم الكبير الراحل روبين ويليامز.



بالإضافة لفيلم hidden figures، الذي شاركت في بطولته النجم كيفين كوستنر، والنجمة الحاصلة على الأوسكار أوكتافيا سبينسر، وطرح في عام 2016.



وسبق لكريستين العمل مع نجوم كبار مثل جوليا روبرتس في فيلم mona lisa smile الذي طرح عام 2003، والنجم جيم كاري الذي ظهرت معه في فيلم eternal sunshine.



ومن أفلام الرسوم المتحركة التي عملت بها كريستين دانست، أداءها لصوت الشخصية الرئيسية بفيلم anistasia الذي طرح في عام 1997، وأداءها لصوت الشخصية الرئيسية بفيلم الرسوم المتحركة الياباني الصنع "كيكي لخدمة التوصيل عام 1989.



حضرت النجمة كريستين دانست للعرض الخاص لفيلم El Camino، الذي يعتبر النسخة السينمائية من مسلسل Breaking Bad الشهير.