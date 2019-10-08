"يحضره نجوم الوطن العربي".. ماذا تعرف عن موسم الرياض؟

في إطار سياسة تطوير المملكة العربية السعودية، التي بدأتها المملكة منذ فترة قصيرة، حرصت على إطلاق نشاط ترفيهي حديث يعرف بأسم" موسم الرياض" والذي تم إطلاقه من أجل تنشيط السياحة في البلاد، ويتضمن عدة فعاليات متنوعة من حيث المضمون والمحتوى من أجل جذب السياح، ومن المقرر أن ينطلق الموسم في 11 أكتوبر الجاري وسيستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.





مختلف الفعاليات الرياضية والفنية

يأتي هذا الحدث على مدار 70 يوماً متواصلاً، ويضم العديد من الفعاليات الترفيهية العالمية سواء في مختلف المجالات الفنية والرياضية، وفي عالم الموضة والتجميل والأزياء.





20 مليون زائر

يستهدف موسم الرياض جذب ما يقرب من 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض فقط، في 12 منطقة، وهم جامعة الأميرة نورة، بوليفارد الرياض، الجنادرية، ملعب الملك فهد، حي الملك عبدالله المالي، الحي الدبلوماسي، الملز، المربع، وادي حنيفة، منتجع نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.





أفضل السيارات في العالم

يضم الموسم بداخله معرض عالمي للسيارات، يعرض أفضل السيارات على مستوى العالم، منها الرياضية والكلاسيكية، والسيارات المعدَّلة، إضافة لإقامة أفخم المزادات لأفضل المركبات في العالم.





عشاق التسوق

كما سيوفر "موسم الرياض" فرصة لعشاق "الشوبينج"، حيث سيضم هذا الحدث "الرياض بوليفارد" والذي يحتوي على أكثر من 70 ماركة عالمية، بجانب أشهر المطاعم والمقاهي في العالم.





السفاري

ومن أجل تشجيع "محبي السفاري"، ضم الموسم أيضاً، منطقة سفاري الرياض المفتوحة، حيث يوجد الحيوانات البرية والأليفة والنادرة، منها الفيلة.





الاستمتاع بالطبيعة

لم يغفل الموسم أيضاً، فعاليات “صحارى الرياض”، حيث الاستمتاع بالرماية، والنحت على الرمال.





أنا عربية

كما اهتم الموسم بمشاركة المرأة السعودية كذلك، فهناك معرض"أنا عربية"، والذي ستشارك فيه مصممات سعوديات وعربيات، يعرضن تصميماتهن من المجوهرات والملابس.





وبث المستشار تركي آل الشيخ، فيديو من أجل تشجيع الفتيات على الحضورلهذا الحدث الضخم، واهتمت كثيراً من السيدات بهذا الفيديو، وانتشر بشكل كبير حتى وصلت المشاهدات خلال ساعات قليلة، نحو 250 ألف مشاهدة، حيث يتضمن الموسم العديد من الفعاليات النسائية المتعلقة بالتجميل والازياء والموضة.





الغناء والترفيه

حرص القائمون على الموسم أيضاً، وضع عدد من العروض الفنية التي تنوعت ما بين عربية وغربية، من أهمها ليالي سندباد، وليلة صقر، وليلة البرنس، وليالي المحروسة، وعدن، والدراعة، سوف تقدم الأكلات الشعبية التقليدية.





نجوم الوطن العربي

كما يشهد الموسم عدد من الحفلات الغنائية الأخرى، التي يشترك فيها نجوم الغناء العربي، مثل حفل تامر حسني ونانسي عجرم يوم 18 أكتوبر في منطقة الرياض بوليفارد، وحفلة صابر الرباعي ونوال الزغبي وأصالة نصري يوم 28 نوفمبر في الرياض بوليفارد كذلك، وحفلة تجمع كلًا من نجوى كرم وعاصي الحلاني وديانا حداد وملحم زين.





أما الليلة التي يطلق عليها ليلة "عبدالرحمن بن مساعد"، ويشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، هم النجم محمد عبده والنجمة أصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري.





وهناك أيضاً، حفلة أخرى في الرياض بوليفارد تجمع كلًا من راغب علامة وشيرين عبدالوهاب ووليد توفيق يوم 14 نوفمبر، ويجتمع محمد حماقي مع النجمة أنغام يوم 5 ديسمبر، كما يظهر القيصر كاظم الساهر مع الفنان وليد الشامي في حفل يوم 12 ديسمبر، في مسك ختام الحفلات الغنائية لنجوم العرب في موسم الرياض 2019.





زمن الفن الجميل

ولم تنتهي أجواء المتعة عند هذا الحد، فمن بين فعاليات الموسم، عدد خاص من الحفلات الغنائية والموسيقية، من أبرزها "ليالي المحروسة" وهي عبارة عن مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة الرياض بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.



