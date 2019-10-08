ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كواليس مشاهد أحمد رزق أثناء تصوير فيلم "الممر"

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:57 م
Advertisements
كواليس مشاهد أحمد رزق أثناء تصوير فيلم الممر
كواليس الممر
Advertisements
طباعة
أسماء زقزوق
 
Advertisements

صرح الفنان أحمد رزق بأنه تلقي ردود افعال أسعدته عن مشاركته في فيلم الممر، إلي جانب الكواليس في تصوير العمل التي كانت ممتعة وجميلة، وذكر أنه لدينا بطولات عديدة وقضض حقيقة يجب ان نصورها كمل صورنا الممر، مضيفاً ان الغرب لا يمتلكون بطولات وعلي الرغم من ذلك إمريكا تحاول في أفلامها الوثائقية علي إظهار قوة الجندي الإمريكي، رغم أن هذا مزيف وليس لديهم بطولات مثلنا.


ذكر الفنان أحمد رزق أثناء لقائه ببرنامج (كل يوم) الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع علي فضائي قناة (On E)، أنه بعد عرض فيلم الممر قال له ابنه أنه بعد مشاهدته للفيلم قام بالقراءة عن حرب (1973) وانتصار 6 أكتوبر مما جعله يشعر بالسعادة.


وأضاف "رزق" في حديثه أننا كفنانون إذا ما استطاعنا الوقوف علي الجبهة بنفس كفاءة الجنود والضباظ لكن نسطيتع المشاركة مع الجنود بعمل فيلم سينمائي توثيقي عن بطولاتهم في تحرير أرض سيناء، والذي ترك أثراً واضحا بسن صفوف الجماهير، وأضاف بعض المواقف وااذكريات الجميلة التي حدثت أثناء التصوير مم أبرزها:


1) غناء أغاني وطنية لمدة ست ساعات متواصلة

"قمنا كفريق عمل بالغناء لمدة ست ساعات متواصلة بالأغاني الوطنية، حيث أن الفنان محمد الشرنوبي صوته جميل، وأحمد صلاح حسني موزع وملحن موسيقي، وأيضا الفنان أحمد عز صوته جميل ومميز".


نتيجة بحث الصور عن احمد رزق الممر


2) لقطات صعود الجبل

كانت هناك بعض المشاهد التي تم تصويرها من سفح الجبل مما يتطلب صعوده، وكان هناك إحساس داخلي لدي مخرح الفيلم شريف عرفة أن الطبيعة الجسدية للفنان أحمد رزق سوف تجعله متأخر عن باقي الأبطال في صعود الجبل، واندهش عندما وجده أول ممثل صعد الجبل، وهكذا تكرر نفس الموقف بشكل كوميدي عند صعود جبل آخر.


نتيجة بحث الصور عن احمد رزق الممر


3)صعوبة التصوير بالصحراء

ذكر الفنان أحمد رزق أن التصوير بالصحراء في طقس حار أمر مرهق جداً، حيث كنا نذهب لتصوير مشاهد بأماكن صعبة ليس بها حمامات، وعشنا الحياة الحقيقة للجنود والضابط بالجبال وهذا ما جعلنا نشعر بالسعادة والاستمتاع حيث أنها أجواء حربية جعلتنا نفتخر بما نقدمه رغم مصاعبه، وصعوبة التصوير بسبب الطقس الحار بالنهار.

نتيجة بحث الصور عن احمد رزق الممر


4) مشاهد التفجير
أثناء التفجير صورت مشهد وكان المخرج يقنعني ان الانفجار علي بعد 10 متر ولكنه كان علي بعد 10 سنيتمتر وذلك من أجل أن يظهر رد فعلي علي الشاشة بشكل مثلما حدث.


نتيجة بحث الصور عن احمد رزق الممر


5) مشهد إنقاذ الصول إسماعيل
ذكر الفنان أحمد رزق أنه دائماً ما كان يجمعه بالفنان محمود عبدالحافظ الذي قدم دور الصول إسماعيل مشاهد مزح ورح فكاهة، ولكن "عند مشهد التفجير ومحاولة جندي إسرائيلي بقتل زميله قام باستخدام المسدس بشكل عفوي وقتل الجند يالإسرائيلي وأنقذ زميله من الموت، وان المخرج شريف عرفة يريد ان اطلق النار وـنا مرتبك ويظهر هذا علي الشاشة وماسكة السلاح تكون طبيعية وتظهر وكأني لاول مرة احمله كما حدث من أجل المصداقية علي الشاشة".


نتيجة بحث الصور عن الصول اسماعيل الممر


6) التدريب بمعكسرات الجيش
تم تدريب فريق العمل كاملاً علي فنون القتال وحمل السلاح بإستثنائي أنا حيث أن طبيعة الدور اذي أقدمه لا تتطلب ذلك، وكان الفنان أحمد عز كان يستيقظ يومياً 6 صباحاً للتمرين بمعكسر تابع للقوات المسلحة وكان يصر علي إيقاظي أيضاً معاه، ويقول بروح المزح "انا جاي اصحيك واضايقك"، مما جعل لكواليس الفيلم طابع خاص، وذكريات جميلة لن ننساها جميعاً.


يذكر أن فيلم الممر هو فيلم تاريخي حربي، تم إنتاجه بواسطة المنتج هشام عبدالخالق، من إخراج وتأليف شريف عرفة، شارك في بطولته أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمود عبدالحافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.


نتيجة بحث الصور عن الصول اسماعيل الممر

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فيلم الممر علي قنوات اون فيلم الممر علي ON E فيلم الممر احمد عز الممر 2019 اسماء ابو اليزيد احمد صلاح حسنى
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status