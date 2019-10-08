كواليس مشاهد أحمد رزق أثناء تصوير فيلم "الممر"

صرح الفنان أحمد رزق بأنه تلقي ردود افعال أسعدته عن مشاركته في فيلم الممر، إلي جانب الكواليس في تصوير العمل التي كانت ممتعة وجميلة، وذكر أنه لدينا بطولات عديدة وقضض حقيقة يجب ان نصورها كمل صورنا الممر، مضيفاً ان الغرب لا يمتلكون بطولات وعلي الرغم من ذلك إمريكا تحاول في أفلامها الوثائقية علي إظهار قوة الجندي الإمريكي، رغم أن هذا مزيف وليس لديهم بطولات مثلنا.





ذكر الفنان أحمد رزق أثناء لقائه ببرنامج (كل يوم) الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع علي فضائي قناة (On E)، أنه بعد عرض فيلم الممر قال له ابنه أنه بعد مشاهدته للفيلم قام بالقراءة عن حرب (1973) وانتصار 6 أكتوبر مما جعله يشعر بالسعادة.





وأضاف "رزق" في حديثه أننا كفنانون إذا ما استطاعنا الوقوف علي الجبهة بنفس كفاءة الجنود والضباظ لكن نسطيتع المشاركة مع الجنود بعمل فيلم سينمائي توثيقي عن بطولاتهم في تحرير أرض سيناء، والذي ترك أثراً واضحا بسن صفوف الجماهير، وأضاف بعض المواقف وااذكريات الجميلة التي حدثت أثناء التصوير مم أبرزها:





1) غناء أغاني وطنية لمدة ست ساعات متواصلة

"قمنا كفريق عمل بالغناء لمدة ست ساعات متواصلة بالأغاني الوطنية، حيث أن الفنان محمد الشرنوبي صوته جميل، وأحمد صلاح حسني موزع وملحن موسيقي، وأيضا الفنان أحمد عز صوته جميل ومميز".









2) لقطات صعود الجبل

كانت هناك بعض المشاهد التي تم تصويرها من سفح الجبل مما يتطلب صعوده، وكان هناك إحساس داخلي لدي مخرح الفيلم شريف عرفة أن الطبيعة الجسدية للفنان أحمد رزق سوف تجعله متأخر عن باقي الأبطال في صعود الجبل، واندهش عندما وجده أول ممثل صعد الجبل، وهكذا تكرر نفس الموقف بشكل كوميدي عند صعود جبل آخر.









3)صعوبة التصوير بالصحراء



ذكر الفنان أحمد رزق أن التصوير بالصحراء في طقس حار أمر مرهق جداً، حيث كنا نذهب لتصوير مشاهد بأماكن صعبة ليس بها حمامات، وعشنا الحياة الحقيقة للجنود والضابط بالجبال وهذا ما جعلنا نشعر بالسعادة والاستمتاع حيث أنها أجواء حربية جعلتنا نفتخر بما نقدمه رغم مصاعبه، وصعوبة التصوير بسبب الطقس الحار بالنهار.









4) مشاهد التفجير

أثناء التفجير صورت مشهد وكان المخرج يقنعني ان الانفجار علي بعد 10 متر ولكنه كان علي بعد 10 سنيتمتر وذلك من أجل أن يظهر رد فعلي علي الشاشة بشكل مثلما حدث.









5) مشهد إنقاذ الصول إسماعيل

ذكر الفنان أحمد رزق أنه دائماً ما كان يجمعه بالفنان محمود عبدالحافظ الذي قدم دور الصول إسماعيل مشاهد مزح ورح فكاهة، ولكن "عند مشهد التفجير ومحاولة جندي إسرائيلي بقتل زميله قام باستخدام المسدس بشكل عفوي وقتل الجند يالإسرائيلي وأنقذ زميله من الموت، وان المخرج شريف عرفة يريد ان اطلق النار وـنا مرتبك ويظهر هذا علي الشاشة وماسكة السلاح تكون طبيعية وتظهر وكأني لاول مرة احمله كما حدث من أجل المصداقية علي الشاشة".









6) التدريب بمعكسرات الجيش

تم تدريب فريق العمل كاملاً علي فنون القتال وحمل السلاح بإستثنائي أنا حيث أن طبيعة الدور اذي أقدمه لا تتطلب ذلك، وكان الفنان أحمد عز كان يستيقظ يومياً 6 صباحاً للتمرين بمعكسر تابع للقوات المسلحة وكان يصر علي إيقاظي أيضاً معاه، ويقول بروح المزح "انا جاي اصحيك واضايقك"، مما جعل لكواليس الفيلم طابع خاص، وذكريات جميلة لن ننساها جميعاً.





يذكر أن فيلم الممر هو فيلم تاريخي حربي، تم إنتاجه بواسطة المنتج هشام عبدالخالق، من إخراج وتأليف شريف عرفة، شارك في بطولته أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمود عبدالحافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.



