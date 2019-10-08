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ضبط 4 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بدمياط

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:02 م
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ضبط 4 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بدمياط
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هبة عبد الحفيظ
 
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أسفرت حملة أمنية بدمياط عن ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة و4 قطع أسلحة نارية غير مرخصة

فقد تمكنت وحدتى مباحث مركزى شرطة (فارسكور، دمياط) بمديرية أمن دمياط عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز فارسكور) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جرام، مبلغ مالى).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز فارسكور) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز دمياط - سبق إتهامه فى عدد 10 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" ) وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،300 كيلو جرام، مبلغ مالى).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة دمياط- سبق إتهامه فى قضية مخدرات) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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