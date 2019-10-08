أمين صندوق 'الصحفيين': السكرتير العام يتجاهل تعليمات رئيس الجمهورية ويتعمد تعطيلها
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:01 م
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ميسون أبو الحسن
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قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن محمد شبانة سكرتير عام النقابة يخالف تعليمات رئيس الجمهورية، بل وبتعمد تعطيلها؛ فقد توقفت النقابة عن الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام ٢٠١٦ عندما كان شبانة أمينًا للصندوق.
وأضاف "يونس" في تصريحات صحفية، أن الذي قدم استقالة مسببة احتجاجًا على ما وصفه بمخالفات وجرائم نقابية، أنه برغم ورود مكاتبة من أمين عام مجلس الوزراء تطالبنا باستعجال الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإن الزميل محمد شبانة سكرتير عام النقابة تعمد تعطيل الردود على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ولما طلبت منه ضرورة الرد أمام عدد من موظفيه تحدث بتهكم واستهتار وقال لفظا خارجا في وجود سيدة من كبار العاملات في النقابة، ولم يكن هذا يليق لأنني أتحدث معه ومع الجميع باحترام شديد.
وتابع: "إن المستندات والأوراق في عدة وقائع بحوزة مدير النقابة سعيد حسني وبالرغم من أننا جهزنا ردودنا على الشق المالي إلا أن كثيرا من الاجراءات الإدارية التي اعترض عليها الجهاز لم يتم الرد عليها حتى تاريخه، ومنها وقائع تتعلق بالشركات الموردة لأجهزة مطعم الدور الثامن وصيانة التكييف، وتلقيت عدة شكاوى من تعطيل عمل الجهاز وذلك منذ تسلمه أمانة صندوق نقابة".
وأضاف "يونس" في تصريحات صحفية، أن الذي قدم استقالة مسببة احتجاجًا على ما وصفه بمخالفات وجرائم نقابية، أنه برغم ورود مكاتبة من أمين عام مجلس الوزراء تطالبنا باستعجال الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإن الزميل محمد شبانة سكرتير عام النقابة تعمد تعطيل الردود على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ولما طلبت منه ضرورة الرد أمام عدد من موظفيه تحدث بتهكم واستهتار وقال لفظا خارجا في وجود سيدة من كبار العاملات في النقابة، ولم يكن هذا يليق لأنني أتحدث معه ومع الجميع باحترام شديد.
وتابع: "إن المستندات والأوراق في عدة وقائع بحوزة مدير النقابة سعيد حسني وبالرغم من أننا جهزنا ردودنا على الشق المالي إلا أن كثيرا من الاجراءات الإدارية التي اعترض عليها الجهاز لم يتم الرد عليها حتى تاريخه، ومنها وقائع تتعلق بالشركات الموردة لأجهزة مطعم الدور الثامن وصيانة التكييف، وتلقيت عدة شكاوى من تعطيل عمل الجهاز وذلك منذ تسلمه أمانة صندوق نقابة".
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