بفستان أسود طويل.. درة بإطلالة جديدة على "إنستجرام"

نشرت الفنانة درة، على صفحتها الشخصية علي موقع وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة، ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقه من ديور بجيبه جلد كرانيش بفتحة طويلة من الأمام، وحزام جلد عريض من الخصر مع توب أسود، ونسقت درة تسريحة شعر مرفوعة إلي الأعلي وأحمر شفاه باللون الأحمر.

ونالت الإطلالة أعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها المعتاده.





وقد أعلنت الفنانة درة مؤخرا، عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" موعد بدء مسلسلها الجديد "بلا دليل"، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر علي قناه cbc drama".





تُجسد الفنانة درة ضمن الأحداث شخصية تدعى حبيبة، عازفة في الأوبرا على آلة موسيقية وهي ال "هارب" وهي من أصعب الآلات الموسيقية، ومتزوجة من الفنان خالد سليم، وهي أيضًا من الشخصيات الصعبة المركبة التي تمر بمشاكل نفسية عديدة، وتتهم بجريمة قتل في بداية الأحداث أثناء حفلة تجمع العديد من رجال الأعمال، ولكن في النهاية يتم إثبات براءتها، وتقع في علاقة حب تجمع بين الفنان نيقولا معوض وإسلام جمال ضمن أحداث المسلسل.





جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "بلا دليل" تدور في إطار تشويقي غامض وهو مُصنف تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لإكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة.





مسلسل "بلا دليل" من بطولة خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.