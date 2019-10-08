محافظ القليوبية: نزخر بالباحثين والموهوبين بكافة المجالات لتحقيق استراتيجية مصر 2030

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المحافظة تزخر بأبنائها المتفوقين والموهوبين علميا ورياضيا وثقافيا وفنيا وفي كافة المجالات من مختلف الأعمار بداية من الطلائع وحتى الباحثين والكوادر العلمية، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في مواكبة التطور الجاري بالمحافظة خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة، مضيفا أنه حريص على دعم الباحثين والمبتكرين والموهوبين من الأكاديميين والشباب والطلائع في إطار تكليفات القيادة السياسية وضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة وفقا لرؤية مصر 2030.



جاء ذلك على هامش مناقشته لمستجدات وتطورات خطة المحافظة لدعم أبنائها في مختلف المجالات مواكبة للأعمال التي تنفذها الحكومة ومؤسسات الدولة المتنوعة في هذا الشأن، حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مد فترة التقدم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، حتى يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الإجازات الرسمية لاحتفالات مصر بأعياد أكتوبر، حيث سيقام المعرض هذا العام على مدى يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (للعام الثالث على التوالي)، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم.



وطالب محافظ القليوبية، شباب المحافظة المبتكرين بأهمية المشاركة في المعرض، مؤكدا ثقته في أبناء بني سويف بأنهم سيقدمون نماذج رائدة ومشاركة متميزة في المعرض، وأنهم سيرفعون اسم محافظتهم عاليا، وأنهم سيكونوا دعامة رئيسية في تنفيذ خطة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

