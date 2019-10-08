"مستقبل وطن" يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:43 م
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إسلام شعراوي
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وقع حزب مستقبل وطن، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار المبادرة التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية تحت إشراف النائبة رشا رمضان، مطلع الشهر الماضي، تحت عنوان "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.
وشهد توقيع البروتوكول، حضور كل من نواب وأعضاء وقيادات الحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى مشاركة أمناء وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية المختلفة.
وتتألف مبادرة "أنت عظيمة"، من 3 محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محور أساسي في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، وذلك من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.
وشهد توقيع البروتوكول، حضور كل من نواب وأعضاء وقيادات الحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى مشاركة أمناء وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية المختلفة.
وتتألف مبادرة "أنت عظيمة"، من 3 محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محور أساسي في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، وذلك من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.
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