لماذا لا استطيع النجاح؟

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لماذا أنا غير ناجح؟

هل هذا السؤال يبدو مألوفا؟ حتى لو لم تسأل نفسك هذا السؤال مباشرة

قد تواجهك لحظات تقارن فيها إنجازاتك مع الآخرين وتصبح غير راضٍ.



ان أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد الشخص على النجاح هو تعلم كيفية تقبل الفشل والمضي قدمًا.



في هذه المقالة سوف أخبركم عن مفهوم رئيسي آخر مهم للغاية يمكن أن يساعدك في الإجابة على السؤال لماذا أنا غير ناجح.



• الثبات والنجاح

كنت دائمًا أمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية وكنت أقوم بذلك منذ أكثر من 8 سنوات. ما لاحظته خلال هذه الفترة هو أن معظم الهواة الذين يرغبون في اكتساب العضلات يعانون من فترات عدم نمو العضلات تليها فترات من النمو السريع.



السبب الذي يجعل بعض الأشخاص يقضون وقتًا في صالة الألعاب الرياضية دون اكتساب أي عضلات هو أنهم يواصلون القيام بالتمارين بطريقة خاطئة إلى أن يرصدهم المحترف بالصدفة ويوجهونها إلى الطرق الصحيحة.



يأتي هؤلاء الأشخاص إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا، ويعملون بجد ويقومون بالتمارين بطريقة خاطئة ثم يعودون إلى المنزل. استسلم معظمهم بعد أن فقدوا الأمل ولكن قلة قليلة منهم استمرت في النهاية.



أولئك الذين يستمرون في بدء مقابلة الأشخاص الذين يعطونهم التوجيهات الصحيحة حتى يتقنوا القيام بهذه التمارين ويصبحون في النهاية ناجحين !!



• لماذا كان هؤلاء الناس ناجحين؟

إذا أردت تلخيص الأسباب التي جعلت هؤلاء الأشخاص يصبحون ناجحين فسنقول:



1. لقد كانوا مثابرين: استمروا في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا ولم يتوقفوا مطلقًا على الرغم من أنهم لم يكن لديهم أي فكرة عما يجب عليهم فعله

2. لقد كانوا صبورين: على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يجدوا النجاح الذي حققوه بعد أن بذلوا قصارى جهدهم.

3. لقد كانوا متسامحين مع الفشل: بعد قضاء بضعة أشهر دون ذكر تقدم، لم يفقدوا الأمل في النجاح واستمروا في المحاولة

إن النجاح في الحياة سيكون مصيرك إذا اتبعت خطوات هؤلاء الأشخاص الناجحين.



استمر في محاولة الوصول إلى أهدافك حتى إذا لم تجد أي نتائج، فستواجه في يوم من الأيام شخصًا سيوجهك إلى الاتجاه الصحيح وستصبح ناجحًا.



الآن تخيل أن أحد هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية توقف عن الذهاب، كيف كان سيقابل الأشخاص الذين سيوجهونه وكيف سينجح؟



قد يصبح الشخص ناجحًا من المحاولة الأولى ولكن الغالبية لن تفعل ذلك قبل أن تواجه العديد من الإخفاقات وهذا هو السبب في أن المثابرة هي واحدة من أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى النجاح.







