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الأهلي يعلن جاهزية بدر وعبد المنعم للمشاركة في التدريبات الجماعية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:38 م
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الأهلي يعلن جاهزية بدر وعبد المنعم للمشاركة في التدريبات الجماعية
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على أن محمد عبدالمنعم وعربي بدر، ثنائي فريق الشباب بالنادي واللذين يشاركان في مران الفريق الأول، خاضا تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب مشاركتهم مع فريق الشباب بالنادي في مباراة رسمية، وجاهزان للمشاركة في المران الجماعي مع الفريق الأول.
ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، وتشتمل التدريبات على جانب بدني وفني، خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.

ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، وتصويب بعض الأخطاء والتركيز على الجانبين الفني والمعنوي لخلق دوافع جديدة للاعبين، وهو ما يؤكد عليه خلال المحاضرات النظرية.

ويتصدر الأهلي قمة بطولة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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