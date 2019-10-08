انقطاع خدمة الإنترنت مجددًا في العراق

انقطعت خدمة الإنترنت في العراق مجددًا بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في 1 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق مظاهرات شعبية.

دواع أمنية

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن صرح في وقت سابق، بأن "حظر الإنترنت في البلد يأتي لدواع أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة".

أعمال عنف

وحسب إحصائية رسمية، فإن أعمال العنف التي رافقت المظاهرات أوقعت أكثر من 104 قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب غالبيتهم العظمى من المدنيين.

وعادت الأوضاع في العاصمة إلى طبيعتها، وأعلنت سلطات المرور اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المنطقة الخضراء الحكومية، والجسر المعلق أمام السيارات، بعد توقف على خلفية المظاهرات الشعبية، فيما لايزال جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير، وشارع ساحة الطيران مغلقان.

قطع الإنترنت

وقال الموقع العراقي، إن "قطع الإنترنت جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل".

وكانت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية قالت في وقت سابق، صباح اليوم، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.

وأضافت المصادر، لوكالة "رويترز"، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".

تجدد إطلاق النار

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.

خروج تظاهرات شعبية

وقالت القناة، إنه جرى قطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالي بعد خروج تظاهرات شعبية في منطقة الشعب، منددة بقمع تظاهرات ساحة التحرير.

وأشار أيضا إلى أن مجاميع من المتظاهرين الشبان قاموا بقطع أحد الطرق الرئيسة وسط منطقة الزعفرانية في بغداد.