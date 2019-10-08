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فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة ٤٨ ساعة قبل المباراة الودية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:35 م
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فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة ٤٨ ساعة قبل المباراة الودية
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وحدد الجهاز الفني يوم الاثنين المقبل موعدا لودية الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التي لم تشارك في المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز كافة اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.
ويؤدي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق ويتضمن تنفيذ بعض الجمل الفنية ومعالجة بعض الأخطاء والتركيز على الجانب الخططي، بهدف تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة توقف بطولة الدوري؛ بسبب المباريات الودية للمنتخبين الأول والأوليمبي.
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