طاقم إسعاف يسلم مبلغ 220 ألف جنيه عثر عليه بجوار متوفين في حادث ببني سويف

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سلم طاقم وحدة إسعاف "سائقان ومسعفان" تابع لفرع هيئة الإسعاف ببني سويف، مبلغ 220 ألف جنيه عثروا عليهما، اليوم الثلاثاء، بجوار أسرة متوفية من زوج وزوجته وطفلتهما في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" بدائرة محافظة بني سويف، إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة.



وتلقى الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بلاغًا من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش"بدائرة محافظة بني سويف، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة بقيادة هاني معوض مشرف قطاع وسط بني سويف.



وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، وهم: أحمد حمدي عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونورهان أحمد طه، ٣٥ سنة، ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما "كارما" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين أنه أثناء نقل جثة المتوفين إلى المشرحة بواسطة المسعفين عبد الستار أحمد عبد اللطيف،على محمد حسن، وسائقين سيارة الإسعاف مؤمن عبد العزيز، سامح سيد بريك عثرا بحوزة المتوفين على مبلغ مالي 220 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول.



وعقب نقل المتوفين إلى المشرحة توجه المسعفين وسائقين سيارتين الإسعاف إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحررا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والمصوغات الذهبية إلى قسم الشرطة.



كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم 3941 ن ود مع أخرى نقل 5769 ورج مما أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة والذى وجه بسرعة نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة من أسرة واحدة وهم أحمد حمدي عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، نورهان أحمد طه، 35 سنة ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما " كارما" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العام.

