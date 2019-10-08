"السيلفي" يتسبب في وفاة عروس وثلاثة من أفراد عائلتها

اعلنت الشرطة الهندية عن وفاة عروس و ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند، حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.





وقال مصدر من الشرطة المحلية دون الكشف عن هويته، كانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند .





واضاف: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فهو لم يسقط معهم ونجا".





وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء، في حين غرق الآخرون. ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.





وكشفت دراسة أجراها العام الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.





وأحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطرة.



