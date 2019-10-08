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استمرار تراجع نشاط قطاع السيارات في العالم خلال سبتمبر الماضي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:26 م
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استمرار تراجع نشاط قطاع السيارات في العالم خلال سبتمبر الماضي
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أظهر تقرير اقتصادي استمرار انكماش نشاط قطاع السيارات ومكوناتها في العالم خلال الشهر الماضي.


وبحسب تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية سجل مؤشر مديري مشتريات قطاع السيارات في العالم قراءة أقل من 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي، حيث تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراء أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.


وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع خلال اغسطس الماضي بأعلى وتيرة له منذ بدء إصدار التقرير في أكتوبر 2009.

كما واصل قطاع السيارات في أوروبا انكماشه، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة الانكماش. وقد تراجع المؤِشران الفرعيان للطلبيات الجديدة والإنتاج خلال الشهر الماضي بوتيرة أبطأ من الشهور السابقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
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