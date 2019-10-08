عاجل.. نشوب حريق في خط "سولار" يصل بنها بالزقازيق



وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 6 مشروعات في قطاع الشئون الصحية بنطاق المحافظة مابين وحدات غسيل كلوي وحضانات، بتكلفة مالية قدرت بـ 16 مليون جنيه، بهدف وصول الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في المناطق البعيدة والتي تعاني من نقص الخدمات الصحية والطبية المقدمة.



من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إفتتاح جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلي الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي سيشهد إجراء مختلف الجراحات الكبرى والمتوسطة والجراحات الدقيقة، للوصول لخدمه صحيه وعلاجيه مميزه للمرضي، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز القسم الجديد بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة له وتوفير "3 أجهزة تخدير، 6 أجهزة مينيتور منهم جهاز مينيتور متحرك، وجهاز سي أرم، وجهاز دياثرمي، بالإضافة إلى 35 سرير هيدروليك"، مشيرًا إلى الإستمرار في تنفيذ المشروعات بقطاع الصحة ورفع كفاءة مختلف المنشأت الصحية القائمة بالفعل وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة الشرقية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في الخوص والزراعات "الهيش" الموجود على جانبي مصرف كفر "الشاويش"، التابع لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك بسبب تسرب في خط "جاز" بجوار المصرف.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في الخوص والزراعات "الهيش" الموجود على جانبي مصرف كفر "الشاويش"، التابع لدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكن السيطرة على النيران وإخمادها.وبالفحص، تبين نشوب الحريق بسبب تسرب جاز "سولار" من أحد الخطوط الممتدة من مدينة بنها إلى مخازن منطقة "شرويدة" بالزقازيق، فيما لم يُسفر الحريق عن وقوع أية إصابات بين المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وفي سياق آخر، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلي الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه، في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وعددًا من نواب البرلمان، وأهالي المدينة.وتفقد المحافظ ومرافقوه جناح العمليات وقسم الجراحة الداخلي الجديد والذي يضم 3 غرف عمليات ويسع لعدد 39 سرير منهم "35 سرير داخلي، 2 سرير للتمريض، 2 سرير للأطباء، بعدد 12 غرفة، وغرفتان لسكن الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى جاهزية القسم الجديد لإستقبال المرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة، متمنيًا للمرضى الشفاء العاجل.