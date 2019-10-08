نجل طلعت زكريا يطالب بتكثيف الدعاء لوالده

Advertisements

كشف الفنان عمر طلعت زكريا، عن مرض والده الفنان طلعت زكريا وطالب محبيه بالدعاء له بالشفاء.



حيث نشر عمر صورة لوالده طلعت زكريا، وعلق على الصورة قائلا: "لو الراجل ده ضحكك فى يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل، اللهم انت الشافي المعافي، كثفوا الدعاء بالله عليكم".



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.



يذكر أن طلعت تعاقد مؤخرا على فيلم "الخوذه"، والفيلم سيجمعه بابنته إيمى، وسيشهد عودته للسينما بعد أن غاب عن السينما منذ ٢٠١٧ .



يشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف ابنة طليقته، الفنانة هنا الزاهدو الفنان أحمد فهمي، حيث احفلا بزفافهم أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهر طلعت زكريا في الصورة وهو حالة صحية غير جيدة، حيث لزم مقعده حتى خلال وقت التقاط الصور التذكارية مع العروس، وعلى الرغم من سوء حالته الصحية إلا أنه حرص على التواجد معها في حفل الزفاف.