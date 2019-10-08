مسابقة 120 ألف معلم.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالأمس في مؤتمر صحفي عن إطلاق أكبر بوابة للتوظيف بالوزارة، الأربعاء المقبل، في إطار مسابقة 120 ألف معلم ، للتعيين في الوزارة، وقال ، إن البوابة ستكون متاحة لمن يريد التعاون مع الوزارة، وسيتم الاستعانة بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة من (معلمين / إداريين / عمال)، لافتًا إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا.



وأضاف شوقي أن أي شخص يرغب في العمل بوزارة التربية والتعليم لا بد أن يسجل بالبوابة: "البوابة مفتوحة للعمل التطوعي، في مجالات التعليم"، وفيما يلي نستعرض عليكم الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل في مسابقة 120 ألف معلم .

شروط مسابقة 120 ألف معلم

- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

- يجب أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد".

- يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ.

- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- يجب أن يكون المتقدم من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

الأوراق المطلوبة في مسابقة 120 ألف معلم

- أصل المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان مسابقة 120 ألف معلم .

- صحيفة الحالة الجنائية.

- القيد العائلي.

- شهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث .

- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

طريقة التسجيل في مسابقة 120 ألف معلم

مسابقة 120 ألف معلم ، سيتم فتح رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية غدًا الأربعاء في تمام الساعة 12 مساءًا، للحصول على الرابط اضغط هنا . وعن طريقة التسجيل في، سيتم فتح رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية غدًا الأربعاء في تمام الساعة 12 مساءًا، للحصول على الرابط

مصير الفائزين في مسابقة 120 ألف معلم

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم للمعلمين أن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في مسابقة 120 ألف معلم لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة، موضحًا أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا وظيفيًا (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونيًا.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، في مسابقة 120 ألف معلم .