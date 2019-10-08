ارتفاع اسعار النفط تزامنًا مع اضطرابات لدى منتجى الخام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ زادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجى الخام، العراق والإكوادور، مع تنحية مخاوف الطلب جانبا بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.





وارتفع خام برنت 0.8%، إلى 58.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.8%، إلى 53.17 دولار للبرميل.





ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التى من المقرر أن تُجرى فى واشنطن يوم الخميس، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.





وهددت احتجاجات فى العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).





وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثانى أكبر منتج بأوبك، بعد أسبوع من الاضطرابات.





وقالت وزارة الطاقة فى الإكوادور، وهى من أصغر المنتجين بأوبك والتى من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل، إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف قد تقلص إنتاجها النفطى بواقع 59 ألفا و450 برميلا يوميا.







