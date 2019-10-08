المنتخب الأوليمبي يغادر إلى الصين للمشاركة في البطولة الودية

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غادرت بعثة المنتخب السعودي الأوليمبي تحت 23 عامًا، في طريقها إلى الصين؛ للمشاركة في الدورة الدولية الودية، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وتضم إلى جانب السعودية والصين، منتخبي والأردن وإندونيسيا.



تأتي مشاركة «الأخضر» في الدورة في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا التي ستقام العام المقبل في تايلاند، وهي البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.



وقبل توجه المنتخب إلى الصين، حرص رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل على الاجتماع ببعثة المنتخب بالرياض. وأثنى المسحل على الانضباطية العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب طوال المعسكرين الجاري والسابق، مشيدًا بحرص اللاعبين على الظهور بالشكل اللائق خلال مهمة تمثيل الوطن.



