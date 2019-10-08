4 كوارث لنجم برشلونة تقربه من الرحيل

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الأخطاء الكارثية لنجم برشلونة على خلفية واقعة فريقه أمام إشبيلية الأخيرة بالليجا.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "عثمان ديمبلي ارتكب العديد من الأخطاء بحق ناديه برشلونة، حيث فشل في التكيف مع الاحتياجات التكتيكية للفريق وكان بطيئًا".





وتابعت: "يتحدث بغباء تجاه الحكام وهو خطأ صبياني من المرجح أن يستبعده من الكلاسيكو، سلوكه الطفولي يزعج الجميع في برشلونة".





وواصلت: "لديه شغف للبقاء مستيقظًا حتى الساعات الأولى من الليل من أجل لعب ألعاب الفيديو، لا يذهب إلى الفحوصات الطبية التي يحددها النادي".



