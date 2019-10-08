"التعبئة والاحصاء": تنفيذ 82 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "المليون وحدة"





قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن الحكومة متمثله في وزارة الاسكان وهئة المجتماعات العمرانية، انتهت من تنفيذ نحو 82.1 الف وحدة سكنيه ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي( مليون وحدة سكنيه).





ويستهدف مشروع المليون وحدة سكنيه بأنشاء مليون وحدة سكنيه موزعه على مختلف محافظات الجمهورية للفئات محدودي الدخل.





واستحوذات محافظة الجيزة علي النسبة الاكبر من الوحدات الاسكانيه الذي تم انشائها به ضمن البرنامج والتي بلغت نحو 27.3 الف وحدة سكنيه ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد اقل عدد من الواحدات السكنيه التي تم انشائها في نطاق المشروع بإجمالي 48 وحدة سكنيه تمثل نسبة0.01% من عدد وحدات الذي تم انشائها حتي الان.





وكان جهاز التعبئة العامة والتجصاء اصدر تقربر عن اجمالي عددالواحدات الذي تم انشائه خلال العام المالي 2017-2018 بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.





واظهر التقرير أن أجمالــى عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة 326.3 ألف وحـدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرهــا 106.9 مليـار جنيه مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016/2017 باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 2.9 ٪ والاستثمارات قدرها 16.4٪ .









وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52.0% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالى العام عام 2017/2018 .









وتم تنفيذ عدد 105.1 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2017/2018 بنسبة 32.2% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5% .







