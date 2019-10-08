عاجل.. إقالة جيامباولي من تدريب ميلان والكشف عن بديله
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
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علي نبوي
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أقال نادي إي سي ميلان الإيطالي مدربه ماركو جيامباولو من منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الحالي.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بإن إدارة ميلان اتخذت قرار الإقالة لجيامباولو ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.
وأضافت الشبكة بأن بيولي هو الذي سيتولى تدريب ميلان خلفًا لجيمامباولو.
ويحتل ميلان المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد ٩ نقاط حيث لعب ٧ مباريات فاز في ٣ منها وخسر في ٤ مباريات.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بإن إدارة ميلان اتخذت قرار الإقالة لجيامباولو ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.
وأضافت الشبكة بأن بيولي هو الذي سيتولى تدريب ميلان خلفًا لجيمامباولو.
ويحتل ميلان المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد ٩ نقاط حيث لعب ٧ مباريات فاز في ٣ منها وخسر في ٤ مباريات.
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