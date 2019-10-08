انعقاد الاجتماع الأول لفريق معيار الدراسات العليا والبحث العلمي بجنوب الوادي



وأشار الدكتور محمود خضاري، إلى أن الاجتماع تناول المحاور الأساسية التي سيتم جمع وثائق وبيانات عنها خاصة الخطة البحثية، الكوادر البحثية، الجوائز البحثية، تسويق البحوث، الاتفاقيات البحثية، بناء القدرات البحثية، المنح الدراسية، الدراسات العليا، الأنشطة العلمية المتنوعة للجامعة، وغيرها من المحاور ذات الصلة.



وشهد الاجتماع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وممثلي مركز ضمان الجودة بالجامعة.



كما أكد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري، أن التعليم هو الرافد الرئيسي لإعداد المواطن المتخصص وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع التعليم والبحث العلمي.



وأشار إلى أهمية حرص الطلاب على الحضور لضمان انتظام العملية التعليمية وأهمية المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على اقامتها وخصصت لها توقيتات محددة أسبوعيا.



وأشاد رئيس الجامعة بتميز كلية الطب البيطري في النشر العلمي والحصول على المنح الدراسية من جامعات دولية متميزة.



ووجه الدكتور محمد وائل عبد العظيم، عميد كلية الطب البيطري التهنئة للطلاب الجدد واشار الى اقامة حفل استقبال الطلاب الجدد بالتزامن مع احتفالات نصر اكتوبر الذي يجسد معاني الصمود والتضحية.

واكد ان ادارة الكلية حريصة على توفير كافة سبل التعليم المتميز للطلاب وكذلك المشاركة في الانشطة الطلابية المختلفة.



تضمنت فقرات حفل الاستقبال تكريم الطلاب المتميزين في الانشطة الطلابية في العام الدراسي السابق وعرض فيلم تسجيلي عن اهم الفعاليات والانشطة التي شهدتها كلية الطب البيطري.



وقام الدكتور محمد وائل عميد الكلية بتسليم درع التكريم للدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، وشهد حفل الاستقبال الدكتور عصام عبد الهادي عميد كلية الزراعة والدكتور أشرف الغنيمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم الطلاب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحضور طلابي كبير.



وفي سياق آخر نظمت جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ورشة عمل عن كتابة وإعداد الميزانية للمشروعات التنافسية بوزارة التعليم العالي بحضور كل من الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير حمدي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والبيئة والدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح، مدير إدارة وحدة المشروعات بالجامعة.



وبدأت ورشة العمل بكلمة الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة، الذي نقل تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة للحضور وأكد على دعم رئيس الجامعة لإقامة ورش العمل وندوات تساهم في تطور البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي.



عقد فريق المعيار الخاص بالدراسات العليا والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الأول تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفي إطار تنفيذ الجامعة لمشروع "فهرسة الوثائق المؤسسية لدعم الاعتماد".