"العلاقات العامة والتنمية المستدامة" ندوة بـ"إعلام مصر للعلوم" غدا



وتلقي الندوة الضوء علي آليات التنمية المجتمعية المستدامة التي تمارسها المنظمات الحكومية والخاصة، مثل دعم المجتمعات المحلية، والامتثال الضريبي، ودعم الأسر ذوي الدخول المنخفضة، ومراعاة سلامة المنتجات، وتوفير المنح الدراسية، وبرامج الرعاية الصحية اللائقة للموظفين، وغيرها من البرامج الهادفة غلي تنمية المجتمع.



وتستضيف الندوة كل من الدكتور علاء عبد الحكيم بلبع، العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، ومؤسس مبادرة "لا إعاقة"، وغادة حمودة رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة بشركة القلعة، وحسن مصطفي، رئيس ملتقي المسئولية الاجتماعية للشركات CSR.



وتهدف الندوة إلى عقد جلسات حوارية بين طلاب الكلية والضيوف حول دور أجهزة العلاقات العامة في تنمية الوعي، وتشكيل الصورة الذهنية لبرامج ومبادرات التنمية المجتمعية المستدامة، وأساليب تسويقها اجتماعيًا، وانعكاس هذه الجهود علي رفاهية المجتمع، وتنمية موارده البشرية والمادية المختلفة.



وتقام الندوة تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عطية؛ عميد الكلية، والدكتورة أماني الحسيني؛ رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، ومشاركة تنظيمية من الدكتور محمود فوزي،مدرس العلاقات العامة والإعلان بالكلية.



تنظم غدا الأربعاء، كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة تثقيفية بعنوان "العلاقات العامة والتنمية المستدامة"، وذلك بقاعة كبار الزوار، وتأتي في إطار الارتقاء ببرامج التنمية المجتمعية المستدامة، وآليات دمج الطالب الجامعي في استراتيجيات وخطط تنفيذ هذه المبادرات.