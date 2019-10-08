الطالع الفلكي الثّلاثَاء 8/10/2019..مُوَاصَفَات فَارِسْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ،

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 28 تُوت قبطى ، 8 تِشْرين أوَّل رُومى، 9 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - إنتا إبننا الحئيئى ، اللى بتحب مراتك وبنتك وبتعطف على أهلك وحْنَيّن عالكلّ.(السيّد بدير من فيلم عمل الحب فى بابا-1980)









*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





















*(الزّهرة تنتقل للعقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الميزان لتدخل برج العقرب فى السابعة و6 دقائق ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للقوس فى العاشرة و 24 دقيقة من ليل 1 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟













هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 23 أكتوبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 1 نوفمبر))

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 19 نوفمبر))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





الزّهرة فى برج العقرب الذى يرمز للمعارك خلف الأبواب المُغلقة توفّر للزوجات فرصة أداء واجباتهنّ الزوجيّة بكفاءة لكن بصبغة عدائيّة فالعقرب يحكمه المرّيخ والعقرب يرمز للأداء الزوجى (إنتقال سائل من جسد لآخر) ولاعيب طالما بالحلال ، العقرب مشهور بالتشكّك والإرتياب والغيرة لذا إنتبه لنطق إسم زوجتك صحيحاً منعاً لمشاكل واردة ليست محلاً للإستخفاف ، تفتيش ملابس الزوج وحافظة نقودة وهاتفه النقّال وارد وعلى الزوج التغافل عن تلك الإجراءات المُستفزّة لكنها تُعطى الزوجة/الزهرة جرعة إطمئنان بشكل خفى مُستتر/العقرب تحت سطح البحر كنموذج ميرفت أمين بفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين ، كما أن الزهرة بالعقرب مفيد لكشف صداقة تبدومن ظاهرها جميلة/الزهرة لكنها تحمل بذورالحقد من باطنها/تحت سطح البحر كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة، أوميرفت أمين بفيلم أنقذوهذه العائلة.









*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد فارس السينما العربيّة الفنان أحمد مظهر رَحِمَهُ الله ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحِسَابيّة لإسم أحمد مظهر وأحمد حافظ مظهر، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بالفَاتِحَة.





(أبيض أوأسود)،(يحب كل الأطفال)،(مزرعة خيول)،(واجبات الحُبّ)،(منزل الحُب)،(الحُب لكل الناس)،(العلاج بالحُبّ)،(القلب والعقل)،(جاذبيّة لاتُقاوَم)،(فم ينطق بالعسل)،(مُشِعّ/بَرّاق)،(مصرى عربى)،(عملة ذهبيّة)،(شخصيّة جَادّة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تسْتَشِر صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج الثور: نشاطين عليك التفكير بتنفيذهما ،تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ و النّوم ، وزيارة للطبيب لأداء فحوص روتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.









برج الجوزاء: وفّر أموالك لشراء مُمتلكات ثقيلة كأراضٍ أوعقارعند ظهور فرصة ، أوإحفظها فى البنك أو مشغولات ذهبيّة ، بدلاً عن إنفاقها عن سلع إستهلاكيّة جوفاء.





برج السّرطان: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الأسد: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.









برج الميزان: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.









برج العقرب: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.









برج القوس: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج الجدى: تقبل الإنتقاد نحوك بابتسامة وخُذ الجانب البنّاء فيه بوجه الإعتبار فأنت لست كامل الأوصاف ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الدّلو: لاتقبل الأمور كما تُقدّم لك،لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ ، المال السّايب.



