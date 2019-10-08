إصابة 19 طالبا إثر انفجار قنبلة داخل قاعة دراسية بافغانستان

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أعلن مسؤول أفغاني، انفجار قنبلة داخل قاعة دراسية في مقاطعة غزنة الشرقية، مما أسفر عن إصابة 19 طالبًا جامعيًا على الأقل.



وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، إن 12 من الجرحى هم من الطالبات في جامعة غزنة، الواقعة على مشارف العاصمة الإقليمية لمدينة غزنة. وأضاف نوري أن اثنين من الجرحى في حالة خطيرة.



ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن هجوم الثلاثاء.



في الشهر الماضي، انفجرت عبوة ناسفة مغناطيسية متصلة بحافلة صغيرة تابعة للجامعة نفسها، مما أدى إلى مقتل السائق. يقول نوري إنه أصيب خمسة طلاب في الانفجار.



تنشط حركة طالبان في المقاطعة وتشن بانتظام هجمات ضد قوات الأمن هناك.

و في وقت سابق، وضح مسؤول أفغاني إن مقاتلي طالبان شنوا هجمات علي مناطق في تالوكان وحولها، عاصمة إقليم تخار الشمالي.



وقال جواد الهاجري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، اليوم الأربعاء إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك معارك نارية متفرقة بين القوات الأفغانية وطالبان حول مدينة طلقان.



وأضاف الهاجري إنه تم تشريد أكثر من 4000 أسرة نتيجة المعارك بالأسلحة في ثلاث مناطق، مشيرا الي ان القوات الأفغانية بدأت عملية تطهير ضد المتمردين.



وتابع نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تقرير منفصل من مقاطعة كابيسا الشمالية، انه قتل ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق.



وألقى رحيمي باللوم على طالبان وأضاف أنه اصيب مدنيين اثنين آخرين في انفجار مساء الثلاثاء في منطقة نجراب. لم تعلق طالبان.



وفي وقت سابق، اوضح مسؤولون إن طالبان شنت هجوما متعدد الجوانب على مقر محلي في منطقة نائية في شمال أفغانستان في وقت مبكر يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شرطيا على الأقل ونشوب معركة نارية استمرت لساعات.



وقال منير أحمد فرهاد المتحدث باسم حاكم المقاطعة إن الهجوم على مقر مقاطعة شورتبا في إقليم بلخ الشمالي بدأ في الصباح الباكر. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان ان المتمردين اجتاحوا المجمع.



نفى فرهاد هذا الزعم، قائلًا إن قوات الأمن الأفغانية لا تزال تسيطر على مقر المقاطعة وأن التعزيزات كانت في طريقها إلى شورتبا.



وقال محمد فضل حديد، رئيس مجلس محافظة بلخ، إن المنطقة نائية للغاية، مضيفًا أنه يخشى أن يرتفع عدد الضحايا أكثر ما لم تصل التعزيزات فورًا.



وأضاف "آمل أن تصل التعزيزات عاجلا وليس آجلا، فهي منطقة نائية والاتصالات هناك سيئة للغاية".



استمرت هجمات طالبان بلا هوادة حتى في الوقت الذي أجرت فيه أفغانستان انتخابات رئاسية يوم السبت وانهارت محادثات الولايات المتحدة وطالبان حول اتفاق سلام الشهر الماضي.



كان هناك ما لا يقل عن 68 هجومًا شنته حركة طالبان في جميع أنحاء البلاد خلال يوم الانتخابات، معظمها من الصواريخ التي أطلقت من مواقع بعيدة. قُتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم شرطي، وأصيب العشرات بجروح.



على الرغم من تحسين الأمن، قالت السلطات انه بقي 431 مركز اقتراع مغلقا لأنه كان من المستحيل ضمان أمنها بسبب وجودها في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان أو في الأماكن التي يمكن أن يهدد فيها المتمردون القرى المجاورة.



تسيطر طالبان على ما يقرب من نصف البلاد الآن، وقد حذروا الناخبين من المشاركة في الانتخابات.



تم تهميش الحكومة الأفغانية في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي تهدف إلى إنهاء أطول حرب أمريكية. رفضت طالبان التفاوض مع مسؤولي كابول لأنهم يعتبرون الحكومة الأفغانية دمية أمريكية.

و في وقت سابق، قال مسؤول أفغاني، إن المحتجين يزعمون أن الغارة الجوية التي شنتها القوات بقيادة الولايات المتحدة خلال الليل في شرق البلاد قد أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل.



وأضاف أحمد خان سيرات، المتحدث باسم قائد شرطة المقاطعة، اليوم الأحد، أن عشرات الأشخاص من منطقة خوجة العمري أحضروا الجثث إلى السلطات المحلية في عاصمة إقليم غزنة.



وأوضح "سيرات"، أن حاكم المقاطعة وقائد الشرطة سيجتمعان اليوم للرد على مطالب المحتجين.



وأكد الجيش الأمريكي في كابول اليوم الأحد أن الغارات الجوية في منطقتي خوجا العمري وخوجاني المجاورتين اسفرت عن مقتل 11 من مقاتلي طالبان، لكنها لم تؤكد وقوع إصابات بين المدنيين.



شهدت أفغانستان تصاعدا في العنف منذ انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في وقت سابق من هذا الشهر.

