وزير الكهرباء: السيسي مهتم بمتابعة تنفيذ الشركات المصرية للسد التنزاني

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حضر وضع حجر أساس سد جوليوس نيريري، في تنزانيا منذ فترة قريبة من الزمن، موضحًا أن اجتماعه مع الدكتور ميدار موتوجلو كاليمانى وزير الطاقة بتنزانيا والوفد المرافق له، لمتابعة معدلات تنفيذ السد في الوقت الحالي.



وأوضح "شاكر"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، المذاع اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم جدًا أن تكون الشركات المصرية تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد لبناء السد التنزاني، موضحًا ان وزير الطاقة التنزاني أكد أن الشركات المسيرة تسبق الجدول الزمني المحدد، وهذا شيء مشرف جدًا للمصريين.



ومن الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل الدكتور ميدار موتوجلو كاليمانى، وزير الطاقة بجمهورية تنزانيا الشقيقة والوفد الفني المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا اهتمام مصر بتنفيذ سد روفيجي وهو الأكبر في تنزانيا، بالإضافة إلى وجود إمكانية للتعاون مع تنزانيا في العديد من المجالات، وعلى راسها إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الخاصة بتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.



كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح، وفى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار، وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض تنزانيا.

