تنفيذا لحكم القضاء.. فصل رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية الكلالسة بقنا

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قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، فصل رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية الكلالسة، بمركز قوص، جنوب المحافظة، من الخدمة كما شمل القرار مجازاة السكرتير السابق للوحدة المحلية لقرية الكلالسة والمحال للمعاش حاليا بغرامه تعادل خمس أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.



وأكد محافظ قنا أن صدور هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا في الدعوى رقم 116 لسنة 26 ق جلسة 3172019، لافتا إلى أن المتهمين قاما بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة بأن حررا محاضر معاينات توصيل مرافق لعقارات مخالفة بدون وجه حق وبمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.



وأضاف أنه لا مكان لأي مخطئ أو مقصر في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة وأنه سوف يتم تحويل أي مسئول يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

