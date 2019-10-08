"الممر" المصري يعود للصدارة بذكرى 6 أكتوبر

تصدر فيلم "الممر" شاشات العرض بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر في مصر. كما تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي متصدرا قائمة الترند. وحقق ثاني أعلى إيرادات في موسم عرضه في عيد الفطر 2019.





ويوثق فيلم "الممر" مرحلة من تاريخ مصر، تبدأ من أعقاب نكسة 1967، حيث يؤرخ لاستعادة القوات المسلحة المصرية الثقة في رجالها، والبدء في تنفيذ عمليات موجهة ضد الإسرائيليين في سيناء، والتي عرفت بحرب الاستنزاف التي سعت لاستنزاف العدو الإسرائيلي قبل توجيه ضربة قاضية له في حرب أكتوبر 1973.





وفي مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، قال الفنان محمد فراج، أحد أبطال الممر، إن الفيلم حقق رواجا كبيرا في مدة زمنية قصيرة، كما حقق ايرادات عالية. وأوضح أن الفيلم تحدث عن فترة امتدت لأربع سنوات بين النكسة وحرب الاستنزاف، مؤكدا أن الفيلم تطرق لكل الأحداث ولم يهمل أيا منها. كما أضاف فراج أنهم التقوا بشخصيات مرت بتلك المرحلة، واستمعوا إلى تجاربهم.





وقال الفنان أحمد عز إنه قدم شخصية الضابط، وهي شخصية درامية، واعتبر الفيلم واجبا وطنيا، لأن كل فنان له دور في حياة وطنه، والفن أكثر طريقة تعبر عن أي حقيقة بمنتهى السهولة.



