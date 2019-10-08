نجم باريس: من المؤسف أن يتحدث الناس عن نيمار بطريقة سيئة وهم لم يقتربوا منه

تحدث مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ماركينيوس، الموجود في معسكر منتخب بلاده في سنغافورة، استعداداً لوديتي السنغال ونيجيريا، عن زميله في "السيليساو"، نيمار دا سيلفا، مؤكدا أنه شخص عظيم، ويسعى دائماً لمساعدة أصدقائه.





قال المدافع الشاب خلال مؤتمر صحافي عند سؤاله حول نيمار: "صديق حميم، مُبهِج، ملتزم، ويبحث دائماً عن مساعدة أحبابه، شخص عظيم، ومن المؤسف أن الجميع ليس لديه الفرصة للتعرف إليه عن قرب".





ويستعد صاحب 27 عاماً لخوض مباراته 100 مع المنتخب البرازيلي، منذ ظهوره الأول في 2010، بمباراة ودية أمام الولايات المتحدة.





وأجرت كتيبة المدرب تيتي التدريب الأول لها في سنغافورة، استعداداً لمواجهتي السنغال ونيجيريا الوديتين 10 و13 أكتوبر على الترتيب.