مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة.. الأوراق المطلوبة ورابط التسجيل
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
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تحرص بوابة الفجر دائما على تزويد متابعيها بالمعلومات التي يبحثون عنها، وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة التعليم الجديدة؛ ننشر لكم في السطور التالية الأوراق المطلوبة ورابط لسهولة التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة، فمن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل غدا الاربعاء 9/10/2019 أمام 120 ألف معلم.
ننشر لكم الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.
- الإقامة داخل نطاق المحافظة.
ومن المقرر أيضًا عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط، ويعلن عنه في وقت لاحق، على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شئون العاملين.
رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019
نكشف عن رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2020/2019 لتوظيف المعلمين، فمن المقرر التسجيل عبر هذا الرابط، هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وضعت وزارة التربية والتعليم شروطا يجب توافرها في المدرسين الذين يتقدمون بأوراقهم للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة، فمن المنتظر فتخ باب التسجيل للتعاقد مع 120 ألف معلم يوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر لعام 2019.
وأعلنت الوزارة أن يكون المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وأن يسجل معلمي التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.
كما طالبت من خريجي كليات التربية أن يسجلوا في التخصصات المطلوبة أولا، ويليها تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.
وتستعد وزارة التربية والتعليم الفني لفتح باب التقديم في المسابقة بعقود مؤقته بداية من الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
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