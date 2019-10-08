أبطال فيلم الممر الأكثر بحثا على جوجل

وتم عرض فيلم الممر للمرة الأولى، مساء أول أمس الأحد، فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبي السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.

وتم إعادة فيلم الممر على قناة "on e"، للمرة الثانية، مساء اليوم الإثنين، فى تمام الساعة 5 مساءًا، وسيكون هذا الفيلم بدون فواصل إعلانية، وأكد حازم شفيق، رئيس شبكة قنوات "أون"، أن قناة on e ستعيد عرض الفيلم حتى يكون متاحًا للمشاهدين الذين لم يتمكنوا من مشاهدته مساء أمس.

والفيلم من بطولة، أحمد عز وأحمد فلوكس وإياد نصار واحمد صلاح حسنى، وكوكبة من الفنانين، ومن إخراج شريف عرفة.





جدير بالذكر، أن الفيلم سوف سيتمّ عرضه للمرة الثالثة الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر على قناة "DMC" الفضائية، في تمام الساعة 11 مساءًا، ويُعاد مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 10 مساءًا.



